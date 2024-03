Verkehr in Düsseldorf Stadt hilft Schulen bei Elterntaxis

In einigen Fällen hat man schon etwas verändert. So gibt es stadtweit inzwischen acht „Hol- und Bringzonen“ an Grundschulen – linksrheinisch bislang aber nur an der Heinrich-Heine-Grundschule in Heerdt (außerdem unter anderem in Kaiserswerth, Stockum, Pempelfort und Gerresheim).