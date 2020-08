Unterricht in Düsseldorf : Stadt hält Schulen für startklar

In den weiterführenden Schulen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch im Unterricht Pflicht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In den Schulen beginnt am Mittwoch wieder der Präsenzunterricht. Die Stadt investierte nicht nur in Masken und Hygieneartikel, sondern schaffte auch 15.000 neue Tablets an.

Von Hendrik Gaasterland

Die Stadt fühlt sich für den Schulstart am Mittwoch bestmöglich aufgestellt. Laut Stadtdirektor und Schuldezernent Burkhard Hintzsche verliefen die Vorbereitungen „mehr als gut“. Um das Lüften zu gewährleisten, seien Fenster in den Gebäuden nun zu öffnen, ausreichend Hygieneartikel und Masken stünden vor Ort zur Verfügung. „Die Bestände wurden aufgefüllt“, sagte Florian Dirszus, stellvertretender Amtsleiter des Schulverwaltungsamts. Sollten Masken also einmal vergessen werden, helfen die Schulen aus – den Jugendlichen und den Lehrern, denn für die gilt die Maskenpflicht ebenfalls, wenn sie nicht mit eineinhalb Metern Abstand vor der Klasse stehen.

Das meiste Geld investierte die Stadt mit rund 7,4 Millionen Euro in die Anschaffung von 15.000 neuen iPads sowie für Lernplattformen und Lizenzen. 23.500 Geräte stehen den rund 80.000 Lehrenden und Lernenden ab sofort zur Verfügung. Wie Hintzsche sagte, sei das Ziel damit noch nicht erreicht: Langfristig soll es eine 1:1-Ausstattung geben.

Info Workshops in den Ferien kamen gut an Summer School Mehr als 1000 Schüler aller Altersstufen nahmen in den Ferien an den Workshops teil, um einen Teil des wegen Corona ausgefallenen Unterrichts nachzuholen. Das Angebot soll es auch in den Herbstferien geben. Magazin Die Stadt stellte ihr Magazin „Düsseldorf macht Schule“ vor. Auf über 60 Seiten werden die Entwicklungen in der Düsseldorfer Schullandschaft thematisiert.

Die Versorgung mit den Tablets gibt den Schulen die Möglichkeit, den Unterricht variabler zu gestalten. Klassen könnten zum Beispiel geteilt werden, sodass eine Hälfte zum Präsenzunterricht erscheint, die andere im Home-Schooling mit den Geräten lernt. Am anderen Tag könnten die Schüler dann tauschen. Sind alle Schüler in der Klasse oder auf dem Schulhof, dann müssen sie sich aber auch in Düsseldorf mindestens bis Ende August an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gewöhnen. „Gerade bei den hohen Temperaturen ist das sicherlich unangenehm“, sagte Hintzsche, doch man müsse lernen, mit der Situation umzugehen. Verkürzte Schulstunden könnten bei der Hitze den Unterricht erträglicher machen. Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien erst einmal nur im Freien stattfinden, ob und wie der Unterrichtsbeginn am Mittwoch zeitlich entzerrt wird, wurde von der Stadt den Schulen überlassen.

Von einer Maskenpflicht im Unterricht befreit sind Grundschüler. Rund 5800 Kinder davon werden in dieser Woche eingeschult, das sind etwa 100 mehr als im Vorjahr. „Die Anmeldezahlen sind konstant geblieben und bestätigen insgesamt die positive Entwicklung der Schülerzahlen“, sagte Hintzsche. In den weiterführenden städtischen Schulen werden zum neuen Schuljahr 4429 Kinder in die 5. Klasse aufgenommen. „Mehr als die Hälfte davon geht auf ein Gymnasium. Damit setzt sich der Trend fort, dass das Gymnasium am beliebtesten ist“, sagte Hintzsche. 796 Kinder wechseln zu einer Gesamtschule, wenn es mehr Plätze gegeben hätte, wären es nach Auskunft des Schuldezernenten noch mehr gewesen. Außerdem gibt es 1164 neue Realschüler und 215 Hauptschüler.