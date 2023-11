Aus der Zeit des NS-Regimes Stadt gibt zwei geraubte Porzellangefäße zurück

Zwei sogenannte knapp 300 Jahre alte „Fischbecken“ aus chinesischem Porzellan befinden sich derzeit im Kunstbesitz der Stadt. Noch, denn nach neuesten Erkenntnissen der Stabsstelle Provenienzforschung handelt es sich dabei um geraubte Kunst aus der Zeit des NS-Regimes. Nun beschloß der Rat auf Basis dieser Erkenntnisse die Restitution der beiden Porzellangefäße an die rechtmäßigen Besitzer. Dabei soll es sich um die Erben der Teilhaber der Kunsthandlung A. S. Drey handeln, in deren Besitz sich die Stücke befunden haben, ehe sie über Umwege Eingang in die städtische Kunstsammlung fanden.