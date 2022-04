Bis 2026 : Düsseldorf gibt 25 Millionen Euro für Klima und Biodiversität

Der Klimawandel trifft auch die Städte: Düsseldorf fördert deshalb Maßnahmen zur Anpassung an Trockenheit und Hitze mit insgesamt 25 Millionen Euro. Damit sollen zum Beispiel mehr Bäume gepflanzt und Trinkwasserbrunnen gebaut werden.

Die Stadt Düsseldorf fördert Maßnahmen zur Klimaanpassung und zur Förderung der Biodiversität mit jährlich fünf Millionen Euro. Bis 2026 sollen so insgesamt 25 Millionen Euro bereitgestellt werden, wie aus einer Informationsvorlage für den Ausschuss für öffentliche Einrichtungen hervorgeht, der am Montag tagt.

Welche Maßnahmen gefördert werden, geht auf das Klimaanpassungskonzept (Kakdus) aus dem Jahr 2017 zurück. Damit will die Stadt widerstandsfähiger gegenüber Klimafolgen wie Trockenheit und Hitze werden und die Lebensqualität in Düsseldorf sichern und verbessern.

Auch die Verteilung der Gelder ist bereits klar: So gehen 3,5 Millionen Euro jährlich an das Garten-, Friedhofs- und Forstamt, 500.000 Euro an das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz und eine Million Euro stehen für alle weiteren Ämter vorgesehen. Das Gartenamt soll sich unter anderem um zusätzliche Baumpflanzungen, die Entsiegelung von öffentlichten Plätzen und eine klimaangepasste Begrünung sowie um Maßnahmen zur Verbesserung der biologischen Vielfalt auf öffentlichen Flächen kümmern. Auch die Anpassung des städtischen Grüns an die Auswirkungen des Klimawandels fällt in seinen Zuständigkeitsbereich.