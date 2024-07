Bürgerprotest in Gerresheim zeigt Wirkung Anwohner-Erfolg: Stadt führt Tempo 30 auf der Bertastraße ein

Der Protest der Anwohner an der Bertastraße hat erstaunlich schnell Wirkung gezeigt: Keine sechs Wochen nachdem sich Oberbürgermeister Stephan Keller ein Bild von den Zuständen vor Ort gemacht hat, führt die Stadt ab Montag, 29. Juli, auf der Bertastraße sowie auf dem Zamenhofweg Tempo 30 ein. Viele Menschen in Gerresheim hatten sich eine Verbesserung der Verkehrssituation auf der Bertastraße und dem Zamenhofweg gewünscht. Ein besonderes Anliegen war die Reduzierung der Geschwindigkeit von Tempo 50 auf 30 Stundenkilometer, um so die Sicherheit für Fußgänger an den viel zu schmalen Fußwegen zu optimieren. Bei dem Ortstermin hatte Keller mit Mitgliedern der Bürgerinitiative „Sichere Berta“ die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten erörtert und schnell eine Verbesserung in Aussicht gestellt. Die Anwohner hatten dabei auch eine Petition überreicht.