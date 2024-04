Wahlhelfer dringend gesucht Europawahl – darum könnte die Beteiligung in Düsseldorf besonders hoch ausfallen

Info

EU-Bürger In Düsseldorf können auch etwa 40.000 Bürger aus der Europäischen Union an der Wahl am 9. Juni teilnehmen. Wer für die deutschen Listen abstimmen will, muss sich vorher in diese eintragen lassen. „Das machen bislang etwas mehr als 2000 Bürger, Tendenz leicht steigend“, sagt Golschinski.

Briefwahl Wer einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragen will, kann ein städtisches Online-Formular nutzen, das voraussichtlich ab dem 29. April (bis zum 5. Juni) zur Verfügung steht. Dafür benötigt man keine Wahlbenachrichtigung. Der Antrag kann auch in jeder anderen Schriftform (zum Beispiel ausgefüllte Rückseite der Wahlbenachrichtigung, E-Mail an: briefwahl@duesseldorf.de, Fax oder Brief) gestellt werden. Eine telefonische Antragstellung ist jedoch nicht möglich.