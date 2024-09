Untersuchungen stehen an Stadt birgt zwölf tote Enten im Düsseldorfer Hofgarten – Hunde sollten sich fernhalten

Botulismus ist eine durch das Bakterium Clostridium botulinum verursachte Vergiftung. Tiere wie Enten, Gänse oder auch Schafe erleiden dadurch eine fortschreitende Lähmung. Bei ihnen führt die Vergiftung oft zum Tod. Bereits in der Vergangenheit waren so Wasservögel in Düsseldorf verendet, etwa im Jahr 2020 im Südpark und im Volksgarten. Damals hatten zurückliegende Hitzesommer dazu beigetragen – in einem nährstoffreichen, sauerstoffarmen Schlammboden entwickelt sich das Bakterium stark.