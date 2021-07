„Impfen to go“ in Düsseldorf : Stadt bietet Corona-Impfungen bald auch am Flughafen an

Stadt bietet Corona-Impfungen bald auch am Flughafen an

„Impfen to go“ in Düsseldorf

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf baut ihr Angebot ab Montag mit einer weiteren Pop-up-Impfstelle im Terminal A des Flughafens aus. Auch beim Spiel der Fortuna am Samstag gegen Bremen können sich Interessierte in einem Impfmobil den Corona-Schutz abholen.

Um die Impfquote besonders unter jungen Menschen zu erhöhen, etwa 70 Prozent der Neu-Infizierten sind zwischen zehn und 40 Jahre alt, weitet die Stadt ihr Impfangebot mit ihrer neuen Kampagne „Impfen to go“ aus. Ab Montag können sich Interessierte zusätzlich in einer Pop-up-Impfstelle im Terminal A des Flughafens (Ankunftsebene) den Corona-Schutz abholen. Auch das Impfangebot ohne Termin im Atrium am Bertha-von-Suttner-Platz hinter dem Hauptbahnhof, im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee sowie im Impfzentrum an der Arena bleibt bestehen.