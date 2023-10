Stadtbaumkonzept Aktion „Dein Baum“ geht in die dritte Runde

Zur Auswahl stehen insgesamt 225 Bäume, darunter 125 Obstbäume, 50 Bienenbäume und 50 Klimabäume. „Die Aktion ‚Dein Baum‘ ist ein weiterer Baustein für unser Stadtbaumkonzept, mit dem wir auch Privatflächen erreichen können“, erklärt Umweltdezernent Jochen Kral. Insgesamt seien bislang 425 Bäume über die Aktion in den Düsseldorfer Gärten angepflanzt worden. Die Stadt könne so noch grüner und lebenswerter werden. „Außerdem werden die Bäume uns in der Zukunft hinsichtlich der Klimaanpassung helfen“, ergänzt er. Aus diesem Grund habe man Arten ausgewählt, die besonders klimaresilient oder insektenfreundlich sind.