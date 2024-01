Kinderbetreuung in Düsseldorf Zuschüsse für die Sanierung von Kitas

Teurer als geplant wurden auch Sanierungsarbeiten in der DRK-Kindertagesstätte an der Ellerstraße 191 in Oberbilk. Dort sollen die desolaten Türen und Rahmen ausgetauscht werden. Zu dem bereits in 2022 bewilligten Zuschuss in Höhe von 18.300 Euro kommen nun weitere 5900 Euro hinzu.