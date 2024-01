Natur in Düsseldorf Stadt baut Grünanlage an der Dreherstraße um

Die Planung sieht vor, versiegelte Platzflächen und Wege in Grünflächen umzuwandeln und den Artenreichtum der Bepflanzung zu erhöhen. Der asphaltierte Bereich am Eingang auf Höhe der Regenbergastraße wird zum großen Teil entsiegelt und neu als Grünfläche angelegt. Die sich dort anschließenden Wege werden zu schmaleren Pflasterwegen umgebaut. Das Gefälle der neuen Wege wird so angepasst, dass anfallende Niederschläge direkt in die angrenzenden Grünflächen versickern.