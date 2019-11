Jubiläum in Düsseldorf : Stachelditzges werden vier mal elf

Düsseldorf Die Gesellschaft lädt befreundete Vereine zum gemeinsamen Feiern ein.

Für die Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft Stachelditzges ist die Session 2019/2020 eine ganz besondere: Der 1976 gegründete Verein feiert in dieser Session sein 44-jähriges Bestehen. Ein jeckes Jubiläum, denn im Karneval aktive Vereine feiern traditionell jedes Vielfache von Elf besonders. Deswegen gibt es für die etwa 60 Vereinmitglieder neben den Pflichtterminen der fünften Jahreszeit auch eine besondere Sitzung: Am 1. Februar 2020 veranstalten die Stachelditzges eine Gala im Henkel-Saal. Neben dem Prinzenpaar werden unter anderem die Band Chicken Skin sowie Bruce Kapusta und Die Erdnuss erwartet. Außerdem feiern die Karnevalisten mit einem internen Empfang am 8. Februar in der Freizeiteinrichtung Icklack am Höherweg. Der Termin ist als Dank an alle langjährigen Freunde, Förderer und Weggefährten gerichtet. Der Name des Vereins ist die rheinische Bezeichnung für den Stichling, einen kleinen Fisch, der auch in der Düssel lebt. Da es bei Karnevalisten verpönt ist, außerhalb der Session „Helau“ zu rufen, gewöhnte sich der Verein bei seinen Sitzungen und Treffen einen eigenen Ausruf an: „Drei mal Stachelditzges schwimm“ wird auch noch heute von den Vereinsmitgliedern gerufen.