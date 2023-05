Ermittlungen gegen Düsseldorfer Modeschule Staatsanwaltschaft lässt Modeschule durchsuchen

Die Ermittlungen gegen Verantwortliche der privaten Modeschule Fashion Design Institut laufen weiter. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Düsseldorf unserer Redaktion auf Anfrage bestätigt, hat es an der Modeschule Durchsuchungen gegeben. „Ich kann bestätigen, dass am 25. April Durchsuchungsmaßnahmen in dem genannten Verfahren durchgeführt und mögliche Beweismittel beschlagnahmt wurden. Deren Auswertung und die weiteren Ermittlungen dauern aktuell noch an.“ Eine Prognose zur Dauer könne sie nicht geben.