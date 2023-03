Fußballspiel der Schulen St. Ursula gegen Görres - so ging es aus

Und weil es irgendwie dann doch nicht nur um die Ehre, sondern auch um die Identifikation mit den Schulen, um viel Spaß, um einen Teil der Abitur-Feierlichkeiten, um Ehrgeiz und letztendlich um den Sieg ging, hatten die Mannschaften ordentlich die Werbetrommel gerührt, um möglichst viele Fans nach Flehe zu ziehen. „Wir haben alles aufgefahren, was mit modernen Medien möglich ist“, sagte Anferney Walther, Organisationsleiter für das St. Ursula. Schließlich waren von beiden Gymnasien jeweils gut 300 Fans gekommen. Die Stimmung war angeheizt, hatten die Abiturienten doch jeweils in Guerilla-Aktionen in den Wochen zuvor Plakate in der rivalisierenden Schule aufgehängt. So prangte eines Morgens ein Banner mit der Aufschrift „Ehre wem Ehre gebührt“ im Görres und fast zeitgleich prangte im Ursulinen-Gymnasium der Spruch „Nur die Eulen sind weise“ – die Eule ist das Schulsymbol des Görres.