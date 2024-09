Verein im Düsseldorfer Süden St.-Sebastianus-Schützen in Holthausen haben neue Majestäten

Neue Regimentskönigin ist Jutta Glass, ihre Königin Waltraud Chung. Die beiden sind aktive Mitglieder in der Gesellschaft „Diana 2000“. Glass arbeitet ehrenamtlich in der Armenküche in Düsseldorf. Sie war bereits einige Male Kompaniekönigin. Außerdem ist sie zweite Kassiererin und Schriftführerin in ihrer Kompanie.