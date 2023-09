Krankenhaus in Düsseldorf-Bilk Neue Augenstation erweitert Ambulanz der St. Martinus-Klinik

Mit etwa 9000 stationären Patienten pro Jahr gehört das St. Martinus-Krankenhaus zwar zu den kleineren Einrichtungen in der Düsseldorfer Kliniklandschaft. Doch fast ein Drittel davon entfallen allein auf die Augenheilkunde, deren Abteilung einen überregional guten Ruf genießt. Einer der Gründe, weshalb die Klinikleitung vor anderthalb Jahren einen Umzug der Augenheilkunde in die Räume der geriatrischen Station anstieß, was mit einem großflächigen Umbau verbunden war. Seit Mitte Juli ist die neue Station auf 1400 Quadratmetern im Betrieb. Für die Sanierung und den Umbau der alten Geriatrie waren rund 3,3 Millionen Euro nötig, welche die Katharina Kasper ViaSalus GmbH als Träger investierte.