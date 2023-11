Leuchtende Augen und Laternen Wie der Martinszug 2023 in Düsseldorf alle begeisterte

Zwei Kapellen und drei Herolde starteten um 17 Uhr am Stiftsplatz und zogen über Lambertusstraße und Mühlenstraße zum Marktplatz. Dort fand die erste Mantelteilung statt. Danach bewegte sich ein kleiner Zug mit Martinslaternen über den Rheinort am Rhein entlang zum Burgplatz, wo eine zweite Mantelteilung stattfand. Anschließend löste sich der Zug auf. Die Darstellung der Rolle von Sankt Martin lag zum zweiten Mal in den Händen von Sven Hövelmann, der die Aufgabe von Engelbert Jäger übernommen hatte. Zur Einstimmung wurde bereits um 17 Uhr vor dem Rathaus die Geschichte von Sankt Martin verlesen. RP/Foto: Salzburg