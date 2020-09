Bericht des NRW-Justizministeriums : Spur der Düsseldorfer Uniklinik-Hacker führt offenbar nach Russland

Ein Rettungswagen fährt an der Zentralen Notaufnahme der Uniklinik Düsseldorf vorbei. (Archiv) Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Uniklinik Düsseldorf ist vor knapp zwei Wochen Opfer eines Hackerangriffs geworden. Noch immer ist die Klinik nicht voll einsatzbereit. Eine Spur der Hacker führt nun nach Russland.

Nach dem Hacker-Angriff auf die Düsseldorfer Uni-Klinik führt eine mögliche Spur der Täter laut Justizministerium nach Russland. So hätten die Hacker eine Schadsoftware namens „DoppelPaymer“ in das System eingebracht.

Dieser sogenannte Verschlüsselungstrojaner sei bereits in zahlreichen anderen Fällen weltweit gegen Unternehmen und Institutionen von einer Hacker-Gruppe eingesetzt worden, die nach Einschätzung privater Sicherheitsunternehmen in der Russischen Föderation beheimatet sein soll. Das teilte das NRW-Justizministerium am Dienstag in einem Bericht an den Rechtsausschuss mit.

Nach dem Hacker-Angriff wird auch in einem Todesfall ermittelt. Laut einem Bericht des NRW-Justizministers vom Donnerstag starb eine Patientin, die wegen des Angriffs auf die Server der Klinik in ein weiter entferntes Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei dem Hacker-Angriff vor zwei Wochen waren 30 Server der Uni-Klinik verschlüsselt worden - wobei die Erpresser offenbar eigentlich die Düsseldorfer Universität attackieren wollten. Als die Polizei den Hackern ihren mutmaßlichen Fehler mitteilten, schickten sie einen digitalen Schlüssel. Die IT der Uni-Klinik ist weiter nicht voll einsatzbereit.

Die NRW-Landesregierung ist im Vorfeld des folgenreichen Hackerangriffs an der Düsseldorfer Uniklinik wiederholt auf das Thema IT-Sicherheit der Krankenhäuser hingewiesen worden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe dem NRW-Gesundheitsministerium Anfang Oktober 2019 ein Gespräch angeboten, betätigte ein Sprecher der Behörde dem Wirtschaftsmagazin „Business Insider“.

Hintergrund für das Gesprächsangebot sei unter anderem ein zuvor erfolgter Hackerangriff auf das Lukaskrankenhaus in Neuss gewesen. Außerdem habe man über eine Entscheidung von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sprechen wollen, kein Geld für Investitionen in IT-Sicherheit aus dem Krankenhausstrukturfonds abzurufen, sagte der BSI-Sprecher dem Magazin.

Dem „Business Insider“ zufolge hatte BSI-Chef Arne Schönbohm in dem Brief an Laumann dringenden Nachholbedarf beim Schutz der Krankenhaus-IT in NRW angemahnt - und die Unterstützung seiner Behörde angeboten. Ein Gespräch sei aber nicht zustande gekommen, sagte der BSI-Sprecher.

Am Universitätsklinikum Düsseldorf werden jährlich mehr als 50.000 Patienten stationär versorgt und etwa 300.000 Patienten im Jahr ambulant behandelt. Gemessen an der Bettenzahl ist es das siebtgrößte Klinikum in Nordrhein-Westfalen.

(csr/dpa)