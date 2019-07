Eltern-Kolumne : Sprengstofftest am Kinderwagen

Düsseldorf Elternkolumne Der Urlaub mit Kindern erfordert mitunter gute Nerven. Mit den Kindern wachsen auch die Herausforderungen.

Mit dem Auto geht es Richtung Holland. Die Zweijährige ruft kurz hinter Düsseldorf auf der A44, sie könne schon das Meer sehen. Klarer Fall von Vorfreude auf den Urlaub! Da können Fakten ruhig schon mal hintanstehen. Oder aber es geht mit dem Flugzeug in die Ferne. Glücklich kann sich schätzen, wer in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Flughafen wohnt und wenn die Anreise dorthin in einer kleinen Fahrradtour durch die Grünanlage besteht.

Manchmal mussten wir den Kinderwagen auseinandernehmen und durch den Scanner schicken. Meine Hände wurden durch einen Schnelltest per Abstrich auf Sprengstoff untersucht. Und die Babynahrung wurde in einem Apparat geprüft.

In jedem Fall macht es Spaß, aus der familienfreundlichen und wunderbaren Landeshauptstadt Düsseldorf in den Urlaub zu starten, selbst wenn er vor der Haustür stattfindet. Denn auch Daheimgebliebene haben zur Naherholung schöne Ziele wie den Unterbacher See, das Irrland in Kevelaer oder den Krefelder Zoo.