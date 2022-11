Corona hat auch bei Kindern zu Stress geführt : Sportverein SFD’75 bietet Yoga-Kurse für Kinder

Düsseldorf Das Angebot ist neu. Interessierte können eine Schnupperstunde bei Yogalehrerin Julia Jones vereinbaren. Die Kinder sollen zwischen fünf und elf Jahre alt sein.

Zur Ruhe kommen – das ist besonders in unruhigen Zeiten ein hohes Gut. Nicht allein die Erwachsenen leiden an einem sich ständig ändernden Lebensrhythmus, wie ihn die Corona-Pandemie mit Phasen der Isolation oder das Kriegsgeschehen in der Ukraine mit Zukunftsängsten verursacht haben. „Auch Kinder und Jugendliche sind – verbunden mit Bewegungsmangel – von vermehrten Stresserlebnissen betroffen“, weiß Yoga-Lehrerin Julia Jonas zu berichten, die beim SFD’75 auch Kurse für Erwachsene wie Vinyasa Yoga leitet.

Die Übungen werden altersgerecht – sprich: spielerisch – vermittelt. Mal toben, mal ruhen – das sind sich abwechselnde Rituale des An- und Entspannens. Auf diese Weise wird zu den Yoga-typischen Entspannungstechniken in den Bereichen Körperhaltung (Asanas), Atmung (Pranayama) und Meditation hingeleitet. Die Frage: „Wie fühle ich mich heute?“ steht am Beginn einer Einheit und führt zu Selbstwahrnehmung. „Spüren statt denken“ ist der Grundgedanke. Auf Fantasiereisen können die Kinder in Rollen schlüpfen und sich wie eine Blume oder als Baum fühlen. „Jeder fängt da an, wo er ist“, betont Julia Jonas.