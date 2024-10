Neue Dreifachsporthalle in Düsseldorf-Benrath Sportler bald ohne Trainingsmöglichkeit, weil Stadt falsch plante

Diese Auskunft ärgert auch Christoph Laugs, Fraktionssprecher der SPD in der Bezirksvertretung 9. Er hatte bereits für die August-Sitzung eine schriftliche Anfrage zur Vereinsnutzung an die Stadt gestellt. Aber weder in dieser noch in der Sitzung am vergangenen Freitag gab es eine Antwort von der Verwaltung. Und so fragt auch er sich, warum die Vereinssportler bis zur Fertigstellung der richtigen Zufahrt nicht zu Fuß zur Halle gehen können.