Sport, Shake Hand und Spitzenleistung Eine Tischtennis-Größe aus Düsseldorf beim Talk im Tulip Inn

Sandra Mikolaschek trainiert hart, nämlich fünf Mal die Woche. Der Sport, in dem sie sich nach oben kämpfte – aktuell ist sie Weltranglisten-Zweite – bedeute ihr sehr viel, „aber nicht alles“, schließlich habe sie Familie und Freunde. Viele Begriffe sind für Tischtennis-Asse wie sie selbstverständlich, für andere sind sie erklärungsbedürftig wie etwa „Shake Hand“ – damit sei gemeint, dass der Schläger so angefasst werde, als ob man jemandem die Hand geben würde. Als Botschafterin für die EM 2024 will sie Erfahrungen aus ihrem Sport einbringen und auch als Frau mit besonderer Herausforderung. Da sie Rollstuhlfahrerin ist, läge ihr etwa das Thema Barrierefreiheit am Herzen. Da habe Düsseldorf – im Vergleich zu manch anderen Städten – noch viel zu lernen. Es wurde auch deutlich, dass die Preisgelder in ihrem Bereich nicht besonders hoch dotiert sind. „Ich finanziere mit meinem Sport mein Studium. Das ist schon einmal gut.“