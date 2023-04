Sport in Düsseldorf Die Sommersaison von Sport im Park beginnt am Samstag

Das „Sport im Park“-Angebot ist ein Gesundheits- und Fitnesstraining für Jung und Alt. Es richtet sich – unabhängig vom persönlichen Fitnessgrad – an Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Die Trainings dauern rund eine Stunde und finden bei jedem Wetter statt, auch in den Schulferien und an Feiertagen. Für die Kurse wird Freizeit- oder Sportkleidung empfohlen, und Getränke sowie ein Handtuch oder eine Sport- oder Isomatte sollten mitgebracht werden. An den jeweiligen Standorten dienen die aufgestellten Sport-im-Park-Fahnen als Orientierung, um die Trainings zu finden. Der Einstieg ist jederzeit möglich.