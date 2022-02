Ab 17 Uhr auf dem Schadowplatz : Demonstration für die Ukraine in Düsseldorf angekündigt

Düsseldorf Ein ukrainischer Bildungsverein ruft nach dem russischen Angriff zur Solidaritätskundgebung am Donnerstagnachmittag auf dem Schadowplatz in der Düsseldorfer Innenstadt auf. Auch für Samstag ist eine Kundgebung angekündigt.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wollen Demonstranten in Düsseldorf am Donnerstagnachmittag ihre Solidarität mit dem Land zum Ausdruck bringen und gegen das russische Vorgehen protestieren. Die Kundgebung, die um 17 Uhr auf dem Schadowplatz startet, wurde von dem ukrainischen Schulverein Ridne Slovo angemeldet. Es deutet sich an, dass auch Politiker aus Landespolitik und Stadt teilnehmen werden.

In NRW leben rund 30.000 Menschen aus der Ukraine, in der Landeshauptstadt gibt es ein Generalkonsulat. Die Konsulin Iryna Shum bestätigt die Anmeldung. Der Schock bei den Ukrainern in Düsseldorf ist groß. „E ist unfassbar, wir konnten die Nachrichten nicht glauben“, sagte Shum unserer Redaktion. Einen Angriff in diesem Ausmaß habe man nicht erwartet.