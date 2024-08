Französisches Kugelspiel Spitzensportler kommen zur Deutschen Meisterschaft im Boule nach Düsseldorf

Das Turnier in der Landeshauptstadt beginnt mit einer Eröffnungszeremonie am Freitag, 23. August, um 9 Uhr. Etwa eine Stunde später starten an diesem Tag die Wettkämpfe. Am Samstag, 24. August, geht es um 9 Uhr los. Gegen 17.30 Uhr ist dann die Siegerehrung und im Anschluss die Abschlusszeremonie geplant. Während der Wettkämpfe versorgt ein Catering-Team Besucher und Spieler mit einer Auswahl an Speisen und Getränken.