Spitzenreiter in NRW : Inzidenz in Düsseldorf knackt die 500er-Marke

Proben für Corona-Tests werden in einem Labor für die weitere Untersuchung vorbereitet (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in der Landeshauptstadt steigen weiter rasant. Am Freitag lag die Inzidenz bei über 500 – Höchstwert in NRW. Der Grund ist die rasche Verbreitung der Omikron-Variante.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die neue Virusvariante Omikron breitet sich in Düsseldorf weiter rasant aus und lässt die Corona-Zahlen in die Höhe schnellen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf stieg am Freitag mehr als 50 Punkte auf 512 (451,6). Zudem meldete die Stadt 770 Neuinfektionen binnen eines Tages – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Donnerstag hatte die Stadt mehr als 1200 Omikron-Fälle bestätigt.

Laut dem Landeszentrum Gesundheit NRW sind derzeit rund 4400 Personen in Düsseldorf mit dem Coronavirus infiziert, auch das ist ein Höchstwert. 46.500 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind genesen, die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg auf 607 (+3).

Die Lage in den Krankenhäusern ist derweil zwar angespannt, die hohen Inzidenzen schlagen sich hier aber noch nicht nieder. Derzeit werden 111 Personen wegen einer Corona-Infektion in Düsseldorfer Kliniken behandelt, 32 liegen auf Intensivstationen. Der Krisenstab beobachtet die Lage aber genau, die Hospitalisierung folge in der Regel etwa zwei Wochen nach der Infektion, heißt es dazu von der Stadt.

Mehr als 2000 Personen haben sich am Donnerstag in Düsseldorf impfen lassen. 446 Personen bekamen ihre erste Impfung, 352 die zweite und 1549 Menschen eine Auffrischungsimpfung. Damit wurden seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 in Düsseldorf insgesamt 1.289.813 Impfungen vorgenommen, darunter bereits 262.799 Auffrischungsimpfungen.

(kess)