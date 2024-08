Kinder in Düsseldorf Spielplatz wird runderneuert

Der Spielplatz im Berty-Albrecht-Park ist von seiner Ausstattung her recht ausgefallen und passt sich so dem mondänen Umfeld an der Toulouser Allee an. Jedoch gab es von Anfang an auch Kritik, da Spielgeräte frühzeitig marode und vielfach gesperrt waren. Jetzt hat die Stadt reagiert. Nach den Sommerferien soll der Spielplatz für mehr als 200.000 Euro umgestaltet werden.