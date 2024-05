Kinder in Düsseldorf Spielplatz an der Sohnstraße in Düsseltal wiedereröffnet

Der Spielplatz an der Sohnstraße ist als „Bewegungspark“ wiedereröffnet worden. Die Stadt hat die Anlage in den vergangenen Monaten neugestaltet. Entstanden ist ein Spielangebot, das das Thema Bewegung in den Vordergrund stellt. Bei der Sanierung wurde zudem Wert auf Aspekte der Klimaanpassung gelegt.