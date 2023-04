Spielautomaten-Archiv eröffnet in Düsseldorf Bei dem Mann piept‘s

Ein Hinterhof in Heerdt: Fabrikhallen aus Backstein, bröselige Industrie-Geschichte, daneben das üppige Terrassengrün eines französischen Restaurants. Ein Ort, wie es ihn sonst in Düsseldorf kaum noch gibt. Vor allem deshalb: In der Halle eines alten Steinmetzbetriebs ist das Glück zuhause, zumindest in einer ganz speziellen Form. Denn dort stapeln sich bis unter die Decke über 4000 alte Glücksspielautomaten. Alle intakt, alle bereit, Münzen zu schlucken. Lauter Überlebenskünstler, die trotz der Flut von Video- und Computerspielen noch existieren. Auch, weil er sie gesammelt hat: Hans-Heinrich Mückenheim, Gründer des Automaten-Archivs Düsseldorf.