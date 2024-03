Turnier der Düsseldorfer Jugendfreizeiteinrichtungen Turnierabbruch nach Streit beim „Fairständnis-Cup“

„Alle Teams sind angehalten, fair zu spielen und sich auch außerhalb des Platzes entsprechend zu verhalten. Die jeweiligen Betreuer achten auf ein vorbildliches Verhalten ihrer Teams. Im gegenteiligen Fall behält sich die Turnierleitung Maßnahmen vor. Den Entscheidungen der Schiedsrichter ist kommentarlos zu folgen.“ So steht es in den Regeln des „Fairständnis-Cups“, der erstmals in der Sporthalle der Hulda-Pankok-Gesamtschule ausgespielt wurde. Allerdings hielten sich beim Fußball-Nachtturnier für Jugendfreizeiteinrichtungen, bei dem es darum geht, Werte wie Respekt, Fairness, Toleranz, Disziplin, Teamgeist und regelkonformes Verhalten zur Geltung zu bringen, nicht alle Teams an diese Regel.