Hilfsorganisationen aus Düsseldorf : 284 Kilometer Wandern für Pro Brasil

Peter Budke und Ariete Schmidt vor der Andreaskirche. Gegenüber hat Pro Brasil im Dominikanerkloster seinen Vereinssitz. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Der Verein mit Sitz in der Altstadt unterstützt Kinder und Jugendliche im Süden von Sao Paulo. Ariete Schmidt macht sich jetzt auf den Weg zu einer Pilgerwanderung, um auf die Arbeit aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.

Viele Wege führen nach Santiago de Compostela, denn es gibt ja bekanntlich nicht nur den einen Jakobsweg, sondern mehrere Varianten bei den Strecken, die halt alle immer nur das eine Ziel haben: das Grab des Apostels Jakobus in Galicien. Ariete Schmidt wird von Porto aus die Pilgerwanderung antreten, am 9. August geht es los, 284 Kilometer später will sie am 25. August eintreffen – drei Wochen hat sich die gebürtige Brasilianerin Urlaub genommen.

Dass Ariete Schmidt, die seit fast 30 Jahren in Deutschland lebt, sich dummerweise den Fuß angebrochen hat, wird sie von ihrem Vorhaben nicht abhalten. Sie will das unbedingt, denn sie macht es nicht für sich, sondern für Pro Brasil. „Es wird eine Spendenwanderung, ich habe auf den sozialen Medien viel Werbung dafür gemacht, auch Unternehmen angeschrieben und ich bin guter Hoffnung, dass viel Geld für den Verein reinkommt“, sagt sie. Pro Brasil hat seinen Sitz in Düsseldorf im Dominikanerkloster, unterstützt von der Altstadt aus seit mehr als 20 Jahren soziale Projekte vor allem im Süden von Sao Paulo und hilft dort vorzugsweise Kindern und Jugendlichen, die von großer Armut betroffen sind.

Info Täglich Berichte über die sozialen Medien Wanderung Ariete Schmidt will ihre Pilgerwanderung in allen Einzelheiten auf Facebook und Instagram dokumentieren. Entsprechende Links (und das Spendenkonto) finden sich auf der Internetseite von Pro Brasil.



Kontakt Andreasstraße 27, Mail: info@probrasil.de, Internet:

probrasil.de/jakobsweg2022

„Aktuell laufen mehr als 15 unterschiedliche Projekte. Wir betreuen bis zu 700 Kinder in unseren Einrichtungen, sorgen für frische Mahlzeiten und Bildung, geben aber auch Hilfe zur Selbsthilfe, gehen in die Familien und direkt in die Favelas, fragen Bedürftigkeiten ab, aber vergessen auch ältere Generationen nicht“, erklärt Peter Budke, Schriftführer bei Pro Brasil.

Und genau das hat Ariete Schmidt, die ursprünglich aus Belo Horizonte stammt, so überzeugt: Diese unbürokratische Unterstützung in ihrem Heimatland, für junge Menschen, die ohne diese Hilfe am Rande der Gesellschaft kaum eine Chance im Leben hätten. Daher wollte die 52-Jährige diese Arbeit, von der insgesamt rund 8000 Brasilianer profitieren, unterstützen. Und da fiel ihr dieses Buch von Hape Kerkeling in die Hände, den Schmidt vorher gar nicht kannte, der dann aber in gewisser Hinsicht zu ihrem Vorbild wurde. „Jede Spende ist willkommen, ob klein oder groß“, sagt die Psychologin, die ihre Reise komplett selbst finanziert. Täglich will sie ihre Erlebnisse posten, kleine Videos drehen, um die Spendenbereitschaft nach Möglichkeit anzukurbeln, „wir werden das alles natürlich über unsere Internetseite kommunizieren und verlinken“, sagt Budke.

Nur für die ersten beiden Übernachtungen hat sich Ariete Schmidt ein Zimmer gebucht, „dann werde ich sehen, es gibt Herbergen auf dem Weg, und es soll ja für mich auch ein kleines Abenteuer werden“, so die noch ungeübte Wanderin, die den Caminho Português aber als persönliche Herausforderung betrachtet, denn Pro Brasil verdiene jede Unterstützung. Dass die Spenden auf jeden Fall auch die Adressaten erreichen, dafür garantiert Peter Budke: „Wir haben das DZI-Spendensiegel, die Verwendung gespendeter Gelder wird daher genau geprüft und wir müssen dabei absolute Transparenz vorweisen.“