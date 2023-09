Spendenaufruf für Krebserkrankte Düsseldorferin wandert 1000 Kilometer durch Japan

Insgesamt fünf Monate will die Düsseldorferin in Japan verbringen, die Hälfte davon wandern. „Ich starte in Tokio. Dort besuche ich meinen Vater und meine beste Freundin aus Grundschulzeiten“, sagt Fritz. Es gebe eine Handvoll offizieller Fernwanderwege, frühere Handelswege, die in der Edo-Zeit entstanden sind und die großen Städte miteinander verbanden. Über den Nakasendo-Trail wandert Fritz rund 530 Kilometer über Berge und durch das Landesinnere bis nach Kyoto. „Gemütliche zwölf bis 15 Kilometer“ wolle sie am Tag zurücklegen, nachts in ihrem Zelt oder gelegentlich in einem Hostel schlafen.