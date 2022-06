Wohnungslosenhilfe in Düsseldorf : Spendenaktion für Hund eines Fiftyfifty-Verkäufers

Düsseldorf Der bekannte Stadtführer André Kurkowiak ist im Alter von nur 44 Jahren gestorben. Nun sammelt die Wohnungslosenhilfe Fiftyfifty Spenden für dessen hinterbliebenen und verletzten Hund.

Wenn André den Alkohol nicht weglasse, dann hänge er bald an der Wand, warnte Oliver Ongaro. Der Streetworker meinte die Wand in der Fiftyfifty-Beratungsstelle, an der die Todesanzeigen gepinnt werden. Seit dem 16. Juni hängt Andrés Foto dort. André Kurkowiak war in Düsseldorf als Stadtführer bekannt, als Fiftyfifty-Verkäufer aktiv und schaffte den Sprung von der Straße zurück in eine eigene Wohnung. Doch den Kampf gegen die Alkoholsucht gewann er nicht – er starb vergangene Woche im Alter von nur 44 Jahren. Das schreibt Ongaro in einem Nachruf.