Hilfsaktion in Düsseldorf Spenden für Waisenhaus und Pflegefamilien in Czernowitz

An der Aktion beteiligt sind auch der Düsseldorfer Verein „Akzeptanz Vertrauen Perspektive“ (AVP) und die US-amerikanischen Non-Profit-Organisation „United Help Ukraine“.Die Hilfsorganisationen haben Amazon-Wunschlisten mit den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen in Czernowitz angelegt. Wer unterstützen möchte, kann die Listen nutzen, um Spenden zu kaufen. Die Gegenstände werden dann an AVP in Düsseldorf und anschließend in größerer Stückzahl in die Ukraine geliefert. Die Gegenstände können auch bei anderen Dienstleistern oder Geschäften eingekauft und an AVP, Hansaallee 247 A, geliefert oder mittwochs und samstags am Großmarkt, Halle 4, Ulmenstraße 275, zwischen 11 und 19 Uhr persönlich abgegeben werden. Gebrauchte Gegenstände können nur genutzt werden, wenn diese in einem neuwertigen Zustand sind.