Gut gemacht Spenden für gutes Essen, ein neues Auto und eine Notschlafstelle

Essen für alle Die Sparda-Bank West hat das Restaurant Grenzenlos mit einer Zuwendung in Höhe von 1000 Euro unterstützt. Damit bedankt sich der Auszubildende Richard Sauer für eine Woche voll intensiver Eindrücke und Erfahrungen. Der angehende Bankkaufmann hospitierte im Rahmen des Azubi-Projektes „MitWirkung“ der Sparda-Bank West in der Düsseldorfer Einrichtung. Das Restaurant Grenzenlos ist eine soziale Einrichtung, die Menschen unter der Armutsgrenze vergünstigte Mahlzeiten anbietet. Ziel ist, die Ernährungssituation von Menschen in Not zu verbessern, aber auch einen Ort für Kommunikation und Integration zu schaffen. Daher verfügt die Einrichtung auch über ein sozialpädagogisches Angebot und organisiert Veranstaltungen zur kulturellen Teilhabe. Bei seiner Hospitation half Richard Sauer in der Küche und bei der Bedienung der Gäste, hat aber auch einen Einblick in die Verwaltungsaufgaben erhalten.