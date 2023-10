Gut Gemacht Spenden mit nachhaltiger Wirkung

Sponsorenlauf Beim „Perulauf“ des Friedrich-Rückert-Gymnasiums kamen in diesem Jahr mehr als 30.100 Euro zusammen. Die Strecke führte auf insgesamt fünf Kilometern durch den Wald rund um das Rather Waldstadion. Daran beteiligten sich alle Schüler des Rather Gymnasiums sowie einige Lehrer und Eltern. Den höchsten Einzelbetrag erlief eine Schülerin mit 760 Euro, der durch ihre zahlreichen Sponsoren und eine beachtliche Distanz von 20 Kilometern zusammenkam. Einige Schüler schafften es, das Stadion sogar noch ein weiteres Mal zu umrunden und erreichten so eine Distanz von 25 Kilometern. Der Sponsorenlauf fand zu Gunsten der Düsseldorfer Organisation „Futuro Si“ statt, die sich für eine Schule für behinderte Menschen in Peru einsetzt. Durch individuelle Förderung und Ausbildung werden die Lebensverhältnisse der Behinderten verbessert und diese mehr in die Gesellschaft integriert. Aus dem Projekt entstanden bereits zwei Sonderschulen, ein Kinderheim sowie Behindertenwerkstätten und ein Bauernhof als Wohnort für erwachsene Behinderte.