Politik in Düsseldorf : Ampel bei Büro-Neubauten einig

Düsseldorf SPD beteiligt sich nun mit Änderungsantrag an Vorhaben von FDP und Grünen.

Das Ampel-Bündnis aus SPD, FDP und Grünen möchte jetzt beschließen, dass bei Neubauprojekten für Gewerbe und Büronutzung eine stadtverträgliche, leistungsfähige und klimafreundliche Verkehrsanbindung gesichert ist. Einzelprojekte und Gebiete sollen also zukünftig ausschließlich an Standorten realisiert werden, die über leistungsfähige Anschlüsse an den ÖPNV und das Fuß- und Radwegenetz verfügen. „Ziel ist, dass mindestens 90 Prozent der erzeugten Verkehre durch den Umweltverbund abgedeckt werden können. Die Rheinbahn wird ab dem Planungsstart beteiligt“, heißt es in dem Änderungsantrag. Bei bestehenden Bebauungsplänen soll im Rahmen des Bauantragsverfahrens ein verbindliches Konzept zur nachhaltigen Verkehrsanbindung des Bauvorhabens mit entsprechenden Maßnahmen beigebracht werden. In den Nachverhandlungen wurde auf einen Passus verzichtet: Der erste Antrag von Grünen und FDP sah vor, dass alle Projekte mit mindestens 500 zusätzlichen Arbeitsplätzen unter die Regelung fallen.