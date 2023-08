Internationales Düsseldorf Die SPD will ein Straßenschild auf Hebräisch

Die SPD setzt sich für ein Straßenschild in hebräischer Sprache ein und will ihr Anliegen in den Stadtrat einbringen. Die Düsseldorfer Parteivorsitzende Zanda Martens schlägt als Standort den Paul-Spiegel-Platz vor der Synagoge in Golzheim vor. Sie verweist auf die bereits bestehenden Straßennamen in japanischer, arabischer und italienischer Sprache, womit Düsseldorf „Vielfalt, Weltoffenheit und Internationalismus“ bewiesen habe. „Diese Schilder symbolisieren die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Menschen, die alle als ein Teil von Düsseldorf unser Leben hier bereichern und hochwillkommen sind.“