In den Sommerferien : SPD will kostenlosen Freibad-Eintritt für Düsseldorfer Schüler

Düsseldorf Die Temperaturen erreichten in dieser Woche mehrfach um 30 Grad. Angesichts des Traumwetters machen die Sozialdemokraten einen Vorschlag für die Ferien.

Der Stadtrat soll nach dem Willen der SPD am Donnerstag darüber abstimmen, ob das Schwimmen in Düsseldorfer Freibädern in diesen Sommerferien für Schüler und Schülerinnen kostenlos sein kann.Die Verwaltung solle entsprechende Regelungen mit der Bädergesellschaft treffen, heißt es in dem entsprechenden Antrag. Die Kosten sollten aus „außerplanmäßigen städtischen Mitteln“ finanziert werden.