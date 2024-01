Flusch und weg: Die SPD-Fraktion ist mit ihrem Vorstoß für gendergerechte Hockurinale in Düsseldorf gescheitert. Im Ordnungs- und Verkehrsausschuss fand sich am Mittwoch keine Mehrheit für eine Prüfung der Idee. Die SPD wollte die Verwaltung in die Spur schicken, um die Erfahrungen mit den Hockurinalen in Berlin abzufragen. In der Hauptstadt gibt es seit letztem Jahr ein Pilotprojekt mit 24 Kabinen. Die kostenfreien Urinale können alle Geschlechter benutzen – man hält sich an zwei Stangen fest und hockt über dem Trockenurinal.