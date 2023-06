Großprojekt in Düsseldorf SPD nimmt Kurs auf neue Oper an der Heine-Allee

„Die Zeichen stehen gut, dass der Stadtrat am Donnerstag für den Neubau der Oper an der Heinrich-Heine-Allee stimmt“, sagt Markus Raub. Raub und Sabrina Proschmann, die beide Sprecher der SPD-Ratsfraktion sind, haben mit der CDU über die Zustimmung verhandelt. Die Sozialdemokraten hatten klar gemacht, dass sie nur dann für den Neubau an der Heine-Allee stimmen, wenn gleichzeitig der Bau von preisgünstigen Wohnungen angekurbelt wird. Die Details will die SPD an diesem Dienstag auf einer Pressekonferenz verkünden.