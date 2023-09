Mehr Kultur in den Stadtteilen SPD will ein Bürgerhaus für jeden Stadtbezirk

Mögliche Standorte schlägt die SPD beim ehemaligen Schwimmbad in Unterrath, der Gaststätte En de Ehd in Volmerswerth oder auf der Jägerstraße in Eller vor. Auch das bald frei werdende Luisengymnasium sei denkbar. In anderen Stadtteilen wie Flingern, Benrath oder Gerresheim könne hingegen eine Erweiterung der Stadtteilbüchereien dazu beitragen, mehr Kulturarbeit zu ermöglichen, die ein Leitungsteam kuratiert. Dadurch solle das nachbarschaftliche Zusammenleben gestärkt werden, erhofft sich die SPD. Institutionen wie das Zakk in Flingern oder das Kulturhaus Süd in Garath würden das zeigen. Ähnliches Potenzial böte auch eine Nachnutzung des FFT an der Jahnstraße und des Jungen Schauspiel an der Münsterstraße.