Umweltspuren-Alternativen in Düsseldorf : SPD/Volt will Pendlerparkplatz mit 5000 Plätzen am Hildener Kreuz

SPD/Volt will Pendlerparkplatz mit 5000 Plätzen am Hildener Kreuz

Umweltspuren-Alternativen in Düsseldorf

Die Umweltspuren in Düsseldorf sollen zum 1. März abgeschafft werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Im Ordnungs- und Verkehrsausschuss geht es am Mittwoch um Ersatz für die Umweltspuren. Die Pläne von CDU und Grüne werden von der SPD/Volt-Ratsfraktion infrage gestellt, weil etwa Pendlern keine richtigen Alternativen geboten werden.

Vor dem Ordnungs- und Verkehrsausschuss am Mittwoch hat die SPD/Volt-Ratsfraktion die geplanten Maßnahmen des schwarz-grünen Bündnisses infrage gestellt und selbst Alternativen zu den Umweltspuren vorgestellt. SPD/Volt richtet den Blick vor allem auf den ÖPNV und den Radverkehr, um Pendlern neue Möglichkeiten auf ihrem Weg in die Landeshauptstadt zu bieten.

Annika Maus, Co-Vorsitzende der SPD Düsseldorf , bezeichnete die Abschaffung der Umweltspuren zum 1. März – sie war ein Wahlversprechen des neuen Oberbürgermeisters Stephan Keller (CDU) – als „zu überhastet“. Es fehle von Union und Grünen ein langfristiges Konzept für Alternativen zum Auto. Die Stärkung des ÖPNV, eine der wichtigsten Maßnahmen für weniger Verkehr in der Stadt, „ist gar nicht berücksichtigt worden“.

SPD/Volt schlägt Park-and-Ride-Plätze der Marke „Think big“ an Knotenpunkten vor der Stadt vor. Parkplätze zum Umstieg am Südpark seien zu citynah. Martin Volkenrath, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, befürwortet zunächst eine Großanlage mit mindestens 5000 Stellplätzen am Autobahnkreuz Hilden. Für die vom Pendlerparkplatz abfahrenden Shuttle-Schnellbusse soll auf der A46 eine Vorrangstrecke eingerichtet werden. Zusätzlich könnten Steuereinnahmen fließen, wenn sich dort zusätzlich Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und vielleicht eine Werkstatt ansiedeln.