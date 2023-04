Kritik der Opposition in Düsseldorf SPD stellt Schwarz-Grün schlechtes Halbzeitzeugnis aus

Düsseldorf · Die Kritik der SPD an der Mehrheitskooperation im Düsseldorfer Rathaus aus CDU und Grünen fällt heftig aus. Nur wenig erkennen die Sozialdemokraten als gelungen an. Was die Fraktion besonders bemängelt – vom Wohnen über Verkehr bis zur Sauberkeit.

11.04.2023, 12:24 Uhr

Der Ratsaal im Düsseldorfer Rathaus. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Alexander Esch

Die SPD-Fraktion kritisiert die Mehrheitskooperation im Rathaus aus CDU und Grünen sowie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) scharf. Zur Halbzeit der Wahlperiode stellen die Sozialdemokraten den regierenden Parteien ein schlechtes Zeugnis aus. „CDU und Grüne sind mit dem Anspruch gestartet, die Stadt zu gestalten. Stattdessen hangeln sie sich von einem faulen Kompromiss zum anderen“, so Sabrina Proschmann, Co-Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion.