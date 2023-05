Zukunft der Oper SPD stellt Neubau der Oper auf den Prüfstand

Zuletzt zeigte sich bei den Grünen zunehmende Skepsis gegenüber dem Projekt, wie sich unter anderem bei einem Workshop gezeigt hatte. Am 23. Mai soll in einer Mitgliederversammlung abgestimmt werden. Der Grundsatzbeschluss Ende 2021 im Stadtrat für den Neubau war neben Grünen und SPD nur noch von FDP und CDU getragen worden. Die beiden letztgenannten Parteien hätten aber keine Mehrheit im Stadtrat, um das Opernprojekt alleine weiter voranzutreiben. Die SPD könnte so allerdings auch mehr Einfluss auf eine Oper in ihrem Sinne geltend machen.