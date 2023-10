Neue Wohnungen in Düsseldorf „Die Stadt ist bei der Bergischen Kaserne am Zug“

Düsseldorf · Die Düsseldorfer SPD-Chefin Zanda Martens sieht die Stadt in der Pflicht, das Verfahren voranzutreiben. Jetzt steht auch fest, wie viele Wohnungen der Bund für sich selbst in Hubbelrath bauen will.

20.10.2023, 05:15 Uhr

Die Bergische Kaserne wird seit Jahren nicht mehr genutzt. Foto: Bretz, Andreas (abr)