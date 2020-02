Thema im Düsseldorfer Stadtrat : Radtourismus fördern

Düsseldorf SPD und Grüne stellten zur Stärkung einen gemeinsamen Antrag, die CDU legte nach. Der Radverkehr nahm 2019 um drei Prozent zu.

2019 war ein gutes Jahr für den Radverkehr in Düsseldorf: Zum zweiten Mal in Folge wurden an der Zählstelle am Mannesmannufer am Rhein mehr als eine Million Radfahrer gezählt. Es waren 1.010.235 Radler, im Schnitt passierten täglich 2768 die Zählstelle. Im Vorjahr waren es zwar rund 30.000 Zählungen mehr, doch da an den übrigen Dauerzählstellen die Zahl auf insgesamt 5.618.568 stieg, verzeichnete der Radverkehr ein Plus von mehr als drei Prozent.