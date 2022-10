Ärger um Ticket-Vergabe : SPD fordert Konsequenzen aus Compliance-Fall

Düsseldorf Gegen ein Mitglied des Düsseldorfer Stadtrats wird wegen mutmaßlicher Verstöße bei Freikarten ermittelt. Die SPD fordert jetzt eine sofortige Reaktion.

Die SPD zeigt sich in einer Pressemitteilung entsetzt über diese mutmaßliche „Selbstbedienungsmentalität“ und fordert Konsequenzen von der betroffenen Ratsfraktion und von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Während viele Menschen in Düsseldorf und darüber hinaus gerade extrem belastet seien und sparen müssten, um auch im Winter die Rechnungen für Gas und Lebensmittel zahlen zu können, mache sich der Politiker laut den Vorwürfen „die Taschen voll“, so die SPD. Ein solches Verhalten schade auch der Demokratie. „Wenn Politiker*innen sich so verhalten, muss man sich nicht wundern, dass viele Menschen das Vertrauen in Politik gänzlich verlieren“, sagt die SPD-Vorsitzende Annika Stöfer. Der Beschuldigte müsse sein Versteckspiel beenden und bis zum Abschluss des Verfahrens seine Mandate ruhen lassen, so Vorstandsmitglied Astrid Bönemann.