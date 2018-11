Nach Fund von verdächtigem Paket: Sparkassen-Zentrale in Düsseldorf wieder freigegeben

Sparkassen-Zentrale in Düsseldorf wieder freigegeben

Düsseldorf Die Zentrale der Düsseldorfer Stadtsparkasse ist am Freitagmorgen kurzzeitig wegen eines verdächtigen Pakets evakuiert worden. Rund um die Berliner Allee herrschte Verkehrschaos.

Die Polizei hatte das Gebäude an der Kreuzung von Berliner Allee und Steinstraße mit Flatterband abgesperrt und die Berliner Allee zwischen Steinstraße und Martin-Luther-Platz gesperrt.

Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts gaben gegen 11.30 Uhr Entwarnung. Laut Polizei befanden sich in dem Paket Schrauben von einer Baustelle. Die Ermittlungen dauern an. Die Sperrungen wurden inzwischen aufgehoben, die Verkehrslage in der City entspannt sich langsam.