„Fachkundig und empathisch“ Sparkassen-Chefin Karin-Brigitte Göbel übergibt an Stefan Dahm

Langjährige Geschäftspartner, Kollegen und Wegbegleiter haben mit der scheidenden Vorstandschefin der Stadtsparkasse, Karin-Brigitte Göbel, ihren Wechsel in den Ruhestand gefeiert – und die Übergabe des Staffelstabs an ihren Nachfolger Stefan Dahm. Bei Erfolgen, aber auch Herausforderungen hätten immer die Verbindungen mit Menschen im Mittelpunkt gestanden, sagte Göbel in ihrer Abschiedsrede bei der Feier am Dientagabend im Dr. Thompson’s in Düsseldorf: „Sie haben Ihrer Sparkasse Chancen gegeben, zum Glück nur selten unlösbare Aufgaben, und mir und meinen Ideen vertraut.“